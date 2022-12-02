За даними синоптиків у п'ятницю, 2 грудня, у деяких областях пройдуть опади у вигляді дощу зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень дощі зі снігом йтимуть у південно-західних областях, у решті областей – без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від -2 до +3, лише у Кому вдень +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вдень від 0 до -2 градусів.