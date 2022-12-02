Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень дощі зі снігом йтимуть у південно-західних областях, у решті областей – без істотних опадів.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від -2 до +3, лише у Кому вдень +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вдень від 0 до -2 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.