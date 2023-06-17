У низці областей сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 17 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень на заході помірні, місцями значні опади, подекуди грози. Також невеликий дощ з грозами місцями пройде на сход та південному сході. У решті областей – без опадів.
На заході вітер північно-східний 5-10 м/с, у решті областей вітер східний 5-10 м/с.
Температура повітря у західних областях коливатиметься від +19 до +24, у Карпатах -12…+17 градусів. У решті областей буде спекотно – +25…+30 градусів, лише у Донецькій та Луганській областях від +20 до +25 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +27 до +29 градусів.
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