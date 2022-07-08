Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості західних областях сьогодні очікується від + 23 до +26 градусів. Найтеплішим західним регіоном буде Чернівецька область – +25…+27 градусів. Дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
У центральній частині України буде спекотно – від +30 до +33 градусів. Лише у Вінницькій та Черкаській областях не вище +26. Також практично у всіх центральних регіонах сьогодні очікуються дощі та грози. Омине волога погода лише Дніпропетровську область.
На півночі синоптики прогнозують від +24 до +28 градусів. Лише у Житомирській області від +23 до +25. Також у Житомирській області сьогодні буде без опадів, тоді як у решті північних регіонів очікуються грози та дощі.
На сході сьогодні буде хмарно з проясненнями та спекотно – близько +33 у всіх областях. Без опадів.
У південних областях також переважатиме спекотна погода – від +29 до +33 градусів. Грози та дощі очікуються в Одеській та Миколаївській областях.
У столиці синоптики прогнозують комфортну температуру повітря – +24…+26 градусів. Однак вдень варто очікувати на дощі та грози.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.