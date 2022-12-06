У низці областей України очікуються опади: прогноз погоди на 6 грудня

За даними синоптиків у вівторок, 6 грудня, у західних регіонах очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень мокрий сніг та дощ пройдуть у західних регіонах. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вдень на заході від -1 до +4 градусів, у решті областей від -4 до +1 градуса. Найтепліше на півдні Одещини – від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вночі у Києві від -9 до -11, а вдень від -2 до -4 градусів.