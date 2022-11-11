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У низці областей України вранці пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 11 листопада

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 11 листопада, вночі та вранці у низці областей України пройдуть невеликі дощі.

П’ятниця, 11 листопада 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, цієї ночі та вранці незначні опади у вигляді дощу накриють західну та північну частини України, а також Вінницьку, Одеську та Черкаську області. У решті областей без істотних опадів.

Вночі та вранці 11 листопада у південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів.

У Києві сьогодні вночі та вранці незначний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний 5-8 м/с. Вдень у столиці очікується від +9 до +11 градусів.

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