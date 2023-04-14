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У низці областей випадуть дощі: прогноз погоди на 14 квітня

За даними синоптиків у п'ятницю, 14 квітня, у низці регіонів очікуються опади у вигляді дощу.

П’ятниця, 14 квітня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у Лівобережній частині України невеликий дощ. У східних областях, а також на Закарпатті та у Карпатах – помірні опади. У решті областей – без істотних опадів

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря становитиме від +10 до +15 градусів. Тепліше на півдні та заході – +13…+18 градусів, а на Закарпатті до +22. У Карпатах від +9 до +14 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 14 квітня, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, прогноз погод, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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