У низці регіонів сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 1 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні без опадів, однак прохолодно. Вдень температура повітря коливатиметься від +19 до + 23 градусів. На Буковині та Закарпатті повітря прогріється до +24 та +25 відповідно.
У центральній частині переважатиме суха погода. Дощі з грозами пройдуть лише на Дніпропетровщині. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +22 до +24 градусів.
На півночі без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +19…+23 градусів.
У східних регіонах сухо лише на Харківщині, в інших областях – дощі та грози. Повітря вдень прогріється до +25…+27 градусів.
На півдні дощі та грози пройдуть всюди, окрім Криму. Стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23 градусів.