У низці регіонів сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 1 вересня

Перший день осені для більшості регіонів України буде сухим та сонячним, однак у декількох областях все ж очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні без опадів, однак прохолодно. Вдень температура повітря коливатиметься від +19 до + 23 градусів. На Буковині та Закарпатті повітря прогріється до +24 та +25 відповідно.

У центральній частині переважатиме суха погода. Дощі з грозами пройдуть лише на Дніпропетровщині. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +22 до +24 градусів.

На півночі без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +19…+23 градусів.

У східних регіонах сухо лише на Харківщині, в інших областях – дощі та грози. Повітря вдень прогріється до +25…+27 градусів.

На півдні дощі та грози пройдуть всюди, окрім Криму. Стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23 градусів.