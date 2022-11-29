У низці українських областей мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 29 листопада

За прогнозами синоптиків у вівторок, 29 листопада, у низці областей України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що сьогодні у більшості північних, центральних, а також у Хмельницькій та Одеській областях – мокрий сніг та дощ. У решті областей – без опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний 5-10 м/с, вдень в Приазов’ї місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У більшості областей протягом доби температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів, лише у південній частині України, а також на Закарпатті та у Криму вдень від +4 до +9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вранці місцями ожеледиця. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби близько 0 градусів.