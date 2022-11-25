У низці українських областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 25 листопада

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 25 листопада, у низці українських областей йтимуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що сьогодні вдень у центральних, південних, більшості північних областей, а також на Закарпатті та Прикарпатті – дощі. У решті областей – без істотних опадів.

Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман; у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від -2 до +3. На сході вдень +4…+9, у Криму – від +10 до +15 градусів.

У Києві сьогодні вранці без опадів, однак вдень пройдуть дощі. Вітер північний 5-10 м/с. Температура протягом доби від 0 до +3 градусів.