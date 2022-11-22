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У низці українских областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 22 листопада

За прогнозами синоптиків у вівторок, 22 листопада, низку областей України накриють опади у вигляді дощу.

Вівторок, 22 листопада 2022, 07:12
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними, сьогодні вдень дощі пройдуть у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму.

Вдень у цих регіонах температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів.

На решті території вдень опадів не очікується. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 до +2 градусів, трохи тепліше на Одещині та Миколаївщині – до +6 градусів.

Вітер в країні північно-західний з переходом на південно-східний 7-12 м/с.

У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман.

У Києві вдень хмарно, однак без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура повітря протяг доби від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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