російсько-українська війна
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13 вересня

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19:22 Мешканцям Росії та Білорусі заборонили брати участь у Бостонському марафоні
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У низці українських регіонів сьогодні випадуть дощі: прогноз погоди на 14 вересня

За прогнозами синоптиків у середу, 14 вересня, у низці областей очікують опади у вигляді дощу. Оминуть вони лише південь, частину центральних та північних областей.

Середа, 14 вересня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень від +18 до +22 градусів.

У центральних регіонах дощитиме лише на Полтавщині, в інших областях – без опадів. Повітря прогріється до +18…+22 градусів. Злегка прохолодніше у Полтавській області – +16…+18.

На півночі дощі пройдуть у Сумській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.

У східних регіонах також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів.

На півдні без опалів. Повітря вдень прогріється до +19…+22 градусів.

У Києві сьогодні опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 14 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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