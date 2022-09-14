У низці українських регіонів сьогодні випадуть дощі: прогноз погоди на 14 вересня

За прогнозами синоптиків у середу, 14 вересня, у низці областей очікують опади у вигляді дощу. Оминуть вони лише південь, частину центральних та північних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень від +18 до +22 градусів.

У центральних регіонах дощитиме лише на Полтавщині, в інших областях – без опадів. Повітря прогріється до +18…+22 градусів. Злегка прохолодніше у Полтавській області – +16…+18.

На півночі дощі пройдуть у Сумській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.

У східних регіонах також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів.

На півдні без опалів. Повітря вдень прогріється до +19…+22 градусів.

У Києві сьогодні опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів.