У низці українських регіонів сьогодні випадуть дощі: прогноз погоди на 14 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень від +18 до +22 градусів.
У центральних регіонах дощитиме лише на Полтавщині, в інших областях – без опадів. Повітря прогріється до +18…+22 градусів. Злегка прохолодніше у Полтавській області – +16…+18.
На півночі дощі пройдуть у Сумській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.
У східних регіонах також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів.
На півдні без опалів. Повітря вдень прогріється до +19…+22 градусів.
У Києві сьогодні опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів.