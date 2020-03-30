Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі України.
Як повідомлялося раніше, вчора в Україні прибув спецрейс з Катару, яким були евакуйовані також громадяни з острова Балі. Пасажири цього рейсу повідомляли, що їх погрозами змусили погодитися на примусову 14-денну обсервацію. Було запропоновано два варіанти — безкоштовне розміщення в готелі “Козацький”, що на Майдані Незалежності в Києві, і платне (від 169 до 338 євро з людини) в інших готелях столиці.
Увечері понеділка стало відомо, що у одного з громадян, поміщених в “Козацький”, підвищена температура. Його госпіталізували.
“На обсервацію в готель “Козацький” разом з іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили сьогодні, 30 березня. Незабаром йому стало погано і у нього піднялася температура тіла. Тому на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські”, — йдеться в повідомленні.
Наразі чоловік знаходиться в лікарні, йому зробили тест на COVID-19.
“У разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував пацієнт”, — зазначили в НПУ.
- Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону після 29 березня, пройти двотижневу обсервацію.
- Сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив евакуйованих громадян, що в середу всім будуть проведені ПЛР-тести на коронавірус, і в разі, якщо ніхто з прибулих не хворий, всіх відпустить на самоізоляцію вдома.
- Евакуйованих 29 березня через В’єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував глава МВС Арсен Аваков. Українці відмовилися від обсервації, дізнавшись, що вона платна. Деякі з них вибігли з аеропорту з валізами.