Один з пасажирів рейсу "Доха — Київ", поміщених на обсервацію в готелі "Козацький" в Києві, госпіталізований з підозрою на COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі України.

Як повідомлялося раніше, вчора в Україні прибув спецрейс з Катару, яким були евакуйовані також громадяни з острова Балі. Пасажири цього рейсу повідомляли, що їх погрозами змусили погодитися на примусову 14-денну обсервацію. Було запропоновано два варіанти — безкоштовне розміщення в готелі “Козацький”, що на Майдані Незалежності в Києві, і платне (від 169 до 338 євро з людини) в інших готелях столиці.

Увечері понеділка стало відомо, що у одного з громадян, поміщених в “Козацький”, підвищена температура. Його госпіталізували.

“На обсервацію в готель “Козацький” разом з іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили сьогодні, 30 березня. Незабаром йому стало погано і у нього піднялася температура тіла. Тому на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські”, — йдеться в повідомленні.

Наразі чоловік знаходиться в лікарні, йому зробили тест на COVID-19.

“У разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував пацієнт”, — зазначили в НПУ.