Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Дитина гралася в пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. В останній раз його бачили 24 липня.

Хлопчик був одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі шльопанці.

Зазначається, що близько півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища. Наразі пошуки тривають.