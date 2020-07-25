Про це повідомляє “Кримська солідарність”.
Дитина гралася в пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. В останній раз його бачили 24 липня.
Хлопчик був одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі шльопанці.
Зазначається, що близько півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища. Наразі пошуки тривають.
- Нагадаємо, що 11 березня співробітники ФСБ Росії провели серію обшуків в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї. За останньою інформацією, затримано п’ять осіб.