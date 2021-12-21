П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у відеозверненні розповів про відрядження до Польщі та звинувачення у державній зраді.

Відповідне відео опублікував Петро Порошенко на офіційній сторінці у Facebook.

У своєму відеозверненні Порошенко зазначив, що має численні зустрічі з польськими і європейськими політиками, які присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України й протидії Росії.

П’ятий президент зазначив, що коли вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються “дивні речі”.

Мені “передають вітання” з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня”, – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що 20 грудня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.

Адвокат назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.

Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це перехід “червоних ліній”. Це вже не жарти. Жарти закінчилися! І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми маємо врятувати Україну і відбити російську агресію”, – прокоментував лідер партії “Європейська Солідарність”.