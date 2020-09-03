Про це повідомила пресслужба політсили.
Так, народні депутати від “ОПЗЖ” Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін направили спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова і генеральному прокурору Ірині Венедиктовій звернення, в якому заявили, що в 2014 році Турчинов і Порошенко “приховали від громадськості прийнятий на виконання Мінських угод закон про амністію учасників Л/ДНР, а інформація про його прийняття була видалена з сайту Верховної Ради”.
“На думку депутатів, такі дії призвели до невиконання пункту 5 Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Це призвело до зриву мирного врегулювання конфлікту на Сході України і продовження бойових дій”, – вважають в “ОПЗЖ”.
Цю інформацію генеральний прокурор Ірина Венедиктова назвала “міркуваннями і припущеннями”.
Але 26 серпня 2020 року Печерський районний суд Києва розглянув і повністю задовольнив скаргу на бездіяльність генерального прокурора, який не вніс відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
“Генпрокуратура зобов’язана внести відомості в ЕРДР і почати кримінальне розслідування за цими фактами стосовно О. Турчинова і П. Порошенко за саботаж виконання Мінських угод”, – заявили в “ОПЗЖ”.
- В грудні Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради п’ятим президентом України, лідером партії “Європейська солідарність” Петром Порошенком під час підписання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.