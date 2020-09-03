У партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс Генерального прокурора відкрити чергове кримінальне провадження проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони і колишнього спікера Парламенту Олександра Турчинова і п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомила пресслужба політсили.

Так, народні депутати від “ОПЗЖ” Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін направили спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова і генеральному прокурору Ірині Венедиктовій звернення, в якому заявили, що в 2014 році Турчинов і Порошенко “приховали від громадськості прийнятий на виконання Мінських угод закон про амністію учасників Л/ДНР, а інформація про його прийняття була видалена з сайту Верховної Ради”.

“На думку депутатів, такі дії призвели до невиконання пункту 5 Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Це призвело до зриву мирного врегулювання конфлікту на Сході України і продовження бойових дій”, – вважають в “ОПЗЖ”.

Цю інформацію генеральний прокурор Ірина Венедиктова назвала “міркуваннями і припущеннями”.

Але 26 серпня 2020 року Печерський районний суд Києва розглянув і повністю задовольнив скаргу на бездіяльність генерального прокурора, який не вніс відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

“Генпрокуратура зобов’язана внести відомості в ЕРДР і почати кримінальне розслідування за цими фактами стосовно О. Турчинова і П. Порошенко за саботаж виконання Мінських угод”, – заявили в “ОПЗЖ”.