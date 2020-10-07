Про це свідчить звіт Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.
“За останніми даними, в непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 265 випадків смерті”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз в ОРДЛО госпіталізують вже близько 700 осіб в день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим, а система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.
- Станом на середу, 7 жовтня, в Україні підтверджено 4753 нові випадки коронавірусу COVID-19, що є рекордним добовим показником з початку спалаху в нашій країні.