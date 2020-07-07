Про це свідчать результати його аналізів, які він здав в понеділок після того, як у нього з’явилися симптоми хвороби, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС News.

Жаір Болсонару завжди публічно применшував ризики від коронавірусу, називаючи його “невеликим грипом”, який не завдасть істотної шкоди.

Він також тиснув на місцеву владу в Бразилії, щоб вона послаблювала карантин.

У той же час після новин про його хворобу, політик заявив, що відчуває себе добре, а симптоми у нього проявилися в м’якій формі.

“Тест повернули з позитивним результатом. Немає причин для страху. Це життя. Життя триває”, – сказав Болсонару, повідомляє The Guardian.

Тепер він другий член своєї сім’ї, хто заразився коронавірусом.

Видання зазначає, що 80-річна бабуся першої леді Бразилії, Мішель Болсонаро, була інтубована 5 липня після того, як минулої середи вона була госпіталізована з коронавірусом.