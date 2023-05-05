У п’яти містах України у тестовому режимі запустили систему електронного запису на військово-лікарські комісії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Крім того, Ганна Маляр опублікувала зображення інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. За її словами, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

Відтак, потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

“Зараз ми запустили проєкт в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК”, – зазначила заступниця очільника Міноборони.

Вона також додала, що у планах – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За її даними, це відбудеться протягом травня цього року.

Раніше повідомлялося, що вже у квітні цього року планується розпочати пілотний проєкт із розгортання системи е-документообігу у військових частинах України.

Мета проєкту – максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс.

Під час наради в уряді під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля учасники визначили план дій щодо реформування проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров’я, заходи з безбар’єрності.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.