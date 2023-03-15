У Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській областях та у Києві все ще діють мережеві обмеження, через що можуть застосовуватися вимкнення електроенергії задля уникнення аварій.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Станом на 15 березня споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Зокрема, працюють усі види електростанцій.

За даними “Укренерго”, все ще триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Зазначається, що все ще зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам.

Крім того, все ще є мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві. У зв’язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного в роботі обладнання та аварій.

Натомість в інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

В “Укренерго” підкреслили, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, вчора було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у Донецькій та Херсонській областях.

Щодо ремонтних робіт, то в Одеській області завершено аварійно-відновлювальні роботи. Тривають роботи з підвищення надійності живлення.

“Також продовжуються відновлювальні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими атаками. Ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше відновити надійність електропостачання”, – підсумували в “Укренерго”.