В Україні станом на 17 квітня у п'яти областях зафіксовано підвищення рівня води. Спеціалісти вживають заходи для уникнення підтоплень.

Про це повідомило “Укргідроенерго“.

“Гідроенергетики продовжують пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком”, — йдеться у повідомленні.

Підвищення рівня води зафіксували в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

У компанії наголосили, що для врегулювання рівнів води та уникнення підтоплень гідроелектростанціями на Дніпрі та Дністрі продовжують здійснювати контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм. Вказівки надала Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України.