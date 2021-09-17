У п’ятницю, 17 вересня, в Україні очікується хмарна і дощова погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

До України наближається циклон із заходу і саме він формуватиме погоду наступні кілька днів – переважно хмарну та дощову.

У п’ятницю найбільш інтенсивні опади очікуються у західних регіонах, а от південний схід ще має трохи часу насолодитися сонцем та м’яким теплом.

У західних і Житомирській областях хмарно з проясненнями; помірні дощі, грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі, в Карпатах сильні дощі. Температура повітря вночі прогнозується на рівні 11-16°, вдень 16-21°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише у північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза.

Температура вночі очікується на рівні 4-9°, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°, на Одещині 12-17°, вдень 20-25°, у північних областях 15-20°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.