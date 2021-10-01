Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі в більшості областей місцями очікуються заморозки.
Впродовж дня в Україні температура повітря прогнозується на рівні від +10 °C до +17 °C.
Вітер очікується завтра східний та південно-східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов’ї можливі штормові пориви до 15-18 м/с.
У Києві у п’ятницю опади малоймовірні. Температура повітря вночі очікується в межах +2+4 °C, на околицях заморозки, вдень від +11 до +14 °C.
- Середня температура і кількість опадів в Україні в жовтні очікуються в межах норми.