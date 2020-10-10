Про це повідомляє агентство Reuters.
Відповідне рішення прийняло в п’ятницю, 9 жовтня, управління телекомунікацій Пакистану (PTA).
У відомстві пояснили, що заборона викликана “скаргами різних верств суспільства на аморальний і непристойний контент у застосунку для обміну відео TikTok”.
В управлінні уточнили, що готові переглянути своє рішення після того, як TikTok відфільтрує контент (якщо з’явиться механізм для його модерації).
Представники TikTok вже запевнили, що “підтримують регулярний зв’язок із PTA” і співпрацюють з управлінням для вирішення проблеми. У компанії відзначили, що мають намір дотримуватися закону на ринках, де працюють.
У Пакистані до заборони було близько 20 млн активних користувачів TikTok на місяць. Це був третій найчастіше завантажуваний застосунок у країні після WhatsApp і Facebook за останні 12 місяців.
Рішення про блокування TikTok було прийнято після того, як функціонуванням застосунку зацікавився прем’єр-міністр країни Імран Хан. Він дав вказівку відповідним органам докласти зусиль для блокування “аморального контенту”.
Минулого місяця управління телекомунікацій Пакистану заблокувало п’ять застосунків для знайомств, в тому числі Tinder і Grindr.
Блокування TikTok правозахисники в Пакистані розцінили як спробу обмежити вільний потік інформації в Інтернеті.
- У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
- TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.
- Президент Дональд Трамп схвалив угоду, яка дозволить китайському додатку для обміну відео TikTok продовжити роботу в США.