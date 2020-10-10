У Пакистані заблокували китайський застосунок TikTok через "аморальний і непристойний" контент.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідне рішення прийняло в п’ятницю, 9 жовтня, управління телекомунікацій Пакистану (PTA).

У відомстві пояснили, що заборона викликана “скаргами різних верств суспільства на аморальний і непристойний контент у застосунку для обміну відео TikTok”.

В управлінні уточнили, що готові переглянути своє рішення після того, як TikTok відфільтрує контент (якщо з’явиться механізм для його модерації).

Представники TikTok вже запевнили, що “підтримують регулярний зв’язок із PTA” і співпрацюють з управлінням для вирішення проблеми. У компанії відзначили, що мають намір дотримуватися закону на ринках, де працюють.

У Пакистані до заборони було близько 20 млн активних користувачів TikTok на місяць. Це був третій найчастіше завантажуваний застосунок у країні після WhatsApp і Facebook за останні 12 місяців.

Рішення про блокування TikTok було прийнято після того, як функціонуванням застосунку зацікавився прем’єр-міністр країни Імран Хан. Він дав вказівку відповідним органам докласти зусиль для блокування “аморального контенту”.

Минулого місяця управління телекомунікацій Пакистану заблокувало п’ять застосунків для знайомств, в тому числі Tinder і Grindr.

Блокування TikTok правозахисники в Пакистані розцінили як спробу обмежити вільний потік інформації в Інтернеті.