Про це сповіщає Dawn.

Комісар міста Пешавар Ріаз Мехсуд підтвердив кількість жертв, додавши, що всередині мечеті триває рятувальна операція, оскільки багато людей все ще знаходяться під завалами. У лікарнях по всьому місту введено надзвичайний стан, де постраждалим надають необхідну медичну допомогу. 

Джерело: Dawn

За словами офіцера поліції міста Пешавар Мухаммада Іджаз Хана, дах мечеті обвалився після вибуху, який стався близько 13:40 під час молитви Зухр. Покрівля впала на головний зал будівлі, місткістю від 250 до 300 осіб. Також додається, що виявлено запах вибухівки.

Хан повідомив, що причина вибуху невідома, проте в районі перебували від 300 до 400 поліцейських, багато з яких загинули.

Прем’єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив вибух і заявив, що нападники, які стоять за інцидентом, “не мають нічого спільного з ісламом”.

“Терористи хочуть посіяти страх, атакуючи тих, хто виконує обов’язок захищати Пакистан, – сказав він, додвши, що вся нація об’єдналася проти загрози тероризму”.

Зазнчено, що буде прийнята комплексна стратегія протидії погіршенню ситуації з правопорядком, а федеральний уряд допоможе провінціям у збільшенні їх антитерористичної спроможності.