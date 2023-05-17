Про це повідомляє “Голос Америки”.
Зазначається, що відповідну резолюцію зареєстрували у Палаті представників Конгресу США 31 січня 2023 р. Її подав конгресмен-демократ Білл Кітінг за співавторства 25 конгресменів від двох провідних партій США.
У резолюції наголошується на порушенні РФ статей Статуту ООН, а також, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного товариства.”
Так, Палата представників Конгресу США засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтримала народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію, наголосила на суверенітеті й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним товариством.
Також резолюція визнає необхідність створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України, визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генеральної Асамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу і закликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України.
- Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів опублікувала декларацію, в якій міститься заклик до світу підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Молдова приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Коста-Ріка приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.