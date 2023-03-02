Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, законодавці проголосували 24 голосами проти 16 за схвалення рішення щодо надання адміністрації нових повноважень щодо заборони TikTok, що належить ByteDance, якою користуються понад 100 мільйонів американців, а також інших програм, які несуть загрозу національній безпеці.

“TikTok – це загроза національній безпеці… Настав час діяти. Будь-хто, хто завантажив застосунок TikTok на свій пристрій, надав Комуністичній партії Китаю доступ до всієї своєї особистої інформації. Це шпигунська куля в їхніх телефонах”, – заявив голова комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Майкл МакКол, який виступив автором законопроєкту.

Натомість демократи виступили проти цього законопроєкту, заявивши, що він вимагає належної перевірки шляхом обговорення та консультацій з експертами.

Законопроєкт не вказує, як діятиме заборона, але надає Джо Байдену право забороняти будь-які транзакції з TikTok, що, своєю чергою, може перешкодити будь-кому в Сполучених Штатах отримати доступ або завантажити додаток на свої смартфони.

Окрім того, законопроєкт вимагатиме від Байдена накласти заборону на будь-яку юридичну особу, яка “може” передавати конфіденційні персональні дані організації, яка перебуває під впливом Китаю.

Зауважимо, що останніми тижнями TikTok зазнав критики через побоювання, що дані користувачів можуть опинитися в руках китайського уряду, підриваючи інтереси безпеки Заходу.

Відтак, вчора, 1 березня, Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.

За прикладом Єврокомісії та Ради ЄС, які раніше заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8 тисячам посадовців про те, що до 20 березня вони мають видалити TikTok із корпоративних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам та помічникам “наполегливо рекомендують” видалити TikTok з особистих пристроїв.

“У зв’язку з використанням соціальної мережі TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема захисту і збору даних третіми сторонами”, – йдеться в електронному листі Європарламенту, надісланому співробітникам.

Також раніше Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.

В ЄС вважають, що заборона TikTok є необхідною для захисту даних Комісії та підвищення її кібербезпеки. Рада з корпоративного управління ЄК вирішила зупинити роботу додатка на корпоративних та особистих пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії.

Чиновники мають виконати рішення Єврокомісії до 15 березня. Після цього пристрої зі встановленим TikTok вважатимуться такими, що не відповідають корпоративному середовищу.