Про це повідомила Олена Зеленська у Facebook.

“Разом із колегою та другом першою леді Литви Діаною Наусєдєне офіційно відкрили українськомовний аудіогід у Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» – наймасштабнішому реставраційному проєкті незалежної Литви. Разючі колекції Національного музею свідчать про глибоке історичне коріння Литви, а також про спільні з Україною історичні події та культурну спадщину”, — написала Зеленська.

Вона наголосила, що також перший український аудіогід презентовано в Естонії, у Талліннському музеї лицарських орденів. Місце обрали за відгуками, оскільки воно за популярністю посідає перше місце. У ньому можуть провести виставку українських орденів, який організують разом з нашим Музеєм Другої світової війни.

Ще українськомовний аудіогід з’явиться в Індонезії та регіоні у храмі Улувату, який є провідною індуїстською святинею на Балі.

“Вдячна Міністерству закордонних справ України за постійну підтримку проєкту, а посольствам України в Індонезії, Естонії та Литві – за реалізацію на місцях. Після російського нападу наш іще довоєнний проєкт аудіогідів набув далеко не туристичного сенсу. Тоді як Росія говорить через руйнування, ми промовлятимемо до світу й одне до одного через культуру, історію та цінності – матеріальні й духовні”, — зауважила перша леді.