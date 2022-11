Про це повідомляють Local Memphis та Associated Press.

У штаті Теннесі на виборах до Палати представників США здобула перемогу 93-річна Барбара Купер, яка несподівано померла 25 жовтня 2022 року.

У виборчій комісії заявили, що ім’я Купер залишилося в бюлетені для голосування “відповідно до закону штату”.

Тепер у Теннессі проведуть позачергові вибори, аби обрати іншого кандидата у Палату представників. Нові вибори повинен призначити губернатор штату Білл Лі.

Конгресвумен Барбара Купер працювала у 86 окрузі Шелбі протягом 26 років після того, як її вперше обрали в 1996 році. Вона працювала в кількох державних комітетах, зокрема у Комітеті з питань охорони здоров’я та безпеки та Комітеті з питань сільського господарства та природних ресурсів.

Ще у квітні Барбару Купер вшанували в Нешвіллі як найстарішу законодавицю штату.

Аналогічний випадок трапився й у штаті Пенсильванія, де перемогу здобув 85-річний Тоні ДеЛуку, який помер 9 жовтня 2022 року внаслідок захворювання онкологією.

Ім’я померлого кандидата з’явилось у бюлетені, адже закон штату передбачає, що змінити бюлетень для голосування не можна після початку їхнього друку. Бюлетені надрукували наприкінці вересня, а ДеЛука помер на початку жовтня.

Тепер у штаті очікуються перевибори.

Зазначається, що ДеЛука на виборах отримав майже 86% голосів, обійшовши кандидата від Партії зелених Квеонію Лівінгстон. ДеЛука був демократом від округу Аллегені, який представляв 32-й законодавчий округ штату протягом 39 років.

Варто зауважити, що демократи Палати представників США зреагували на перемогу померлого Тоні ДеЛуки дописом у Twiiter.

“Хоча ми неймовірно засмучені втратою депутата Тоні ДеЛука, ми пишаємося тим, що виборці й далі демонструють свою довіру до нього і його відданість демократичним цінностям, переобравши його посмертно. Незабаром будуть позачергові вибори”, – йдеться у повідомленні.

While we're incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9

— PA House Dems (@PAHDCC) November 9, 2022