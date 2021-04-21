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У ПАР бультер’єр врятував від утоплення шпіца: відео

У Боксбурзі, Південна Африка, стаффордширський бультер'єр врятував від утоплення в басейні померанського шпіца.

Середа, 21 квітня 2021, 19:23

Про це повідомляє журнал People.

На кадрах, знятих камерами відеоспостереження, 13-річний шпіц на прізвисько Чакі ходив по периметру басейну і раптово впав в нього. Спочатку його ніхто не помітив, але пізніше прибігла Джессі, 7-річний стаффордширський бультер’єр, яка спробувала врятувати свого “друга”.

Джессі кружляла навколо басейну, слідуючи за Чакі, який борсався у воді. Вона намагалася його схопити і витягнути з води. Через 30 хвилин їй все ж таки вдалося врятувати Чакі, витягши його зубами.

Теги: бультер'єр, відео, ПАР, рятувальна операція, шпіц

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