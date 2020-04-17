У національному парку Крюгер в Південноафриканській республіці тварини знову відчули себе господарями на тлі відсутності людей через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Доглядач парку Річард Соурі помітив як леви розляглися на дорозі під час патрулювання парку. З 25 березня він закритий на карантин, але Соурі продовжує працювати.

“Лежати на дорозі в денний час незвично, тому що в нормальних умовах там був би рух, через це вони ховаються в кущах. Вони просто займають місця, які зазвичай уникають, коли є туристи. Люди повинні пам’ятати, що КНП все ще є в значній мірі дикою областю, і під час відсутності людей дика природа більш активна”, – розповів CNN представник парку Ісаак Фаха.

Крім того, інші тварини на тлі відсутності туристів також відчувають себе прекрасно.