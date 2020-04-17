Про це повідомляє CNN.
Доглядач парку Річард Соурі помітив як леви розляглися на дорозі під час патрулювання парку. З 25 березня він закритий на карантин, але Соурі продовжує працювати.
“Лежати на дорозі в денний час незвично, тому що в нормальних умовах там був би рух, через це вони ховаються в кущах. Вони просто займають місця, які зазвичай уникають, коли є туристи. Люди повинні пам’ятати, що КНП все ще є в значній мірі дикою областю, і під час відсутності людей дика природа більш активна”, – розповів CNN представник парку Ісаак Фаха.
Крім того, інші тварини на тлі відсутності туристів також відчувають себе прекрасно.
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