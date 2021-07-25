Про це повідомляє метеорологічна служба ПАР.

Зазначається, що температура побила рекорди за 24 години.

У місті Кімберлі показники температури були найнижчими за останні 10 років: температура опустилась до -9,9 °С. У місті Вармбад Тувумбі зафіксували -5,6°C — попередній рекорд (-5,5°C) там фіксували ще 6 липня 1964 року.

У найбільшому місті країни – Йоганнесбурзі – температура знизилася до -7 °С. 19 липня 1995 року біло зафіксовано температуру -6,3 °С.

📢A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o — SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 23, 2021

На цьому тижні Східний Кейп найбільше постраждав від сніжної бурі. Перевали Penhoek на N6, Lootsberg на N9 і Wapadsberg на R61 були закриті. Водіїв закликають бути обережними на трасах і перевалах.

Проте жителі країни раді снігопаду, адже деякі з них ніколи раніше не бачили сніг.

Фото: Ayanda Ndamane African News Agency (ANA)