Про це повідомляє метеорологічна служба ПАР.

Зазначається, що температура побила рекорди за 24 години.

У місті Кімберлі показники температури були найнижчими за останні 10 років: температура опустилась до -9,9 °С. У місті Вармбад Тувумбі зафіксували -5,6°C — попередній рекорд (-5,5°C) там фіксували ще 6 липня 1964 року.

У найбільшому місті країни – Йоганнесбурзі – температура знизилася до -7 °С. 19 липня 1995 року біло зафіксовано температуру -6,3 °С.

📢A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o

" #Snowstorm in #Africa !" #Snow in #SouthAfrica this week with 19 records smashed in past 24 hours for #ColdestDayEver ! pic.twitter.com/oDtq17Wk1u

На цьому тижні Східний Кейп найбільше постраждав від сніжної бурі. Перевали Penhoek на N6, Lootsberg на N9 і Wapadsberg на R61 були закриті. Водіїв закликають бути обережними на трасах і перевалах.

Проте жителі країни раді снігопаду, адже деякі з них ніколи раніше не бачили сніг.

Фото: Ayanda Ndamane African News Agency (ANA)

People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.

🎥 @aya_ndamane /@AfriNewsAgency #snow #coldfront #Loadshedding #Stage2 pic.twitter.com/k4TUmaeHHi

— IOL News (@IOL) July 22, 2021