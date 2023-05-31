Джерело: BBC.

За словами заступника міністра державних підприємств ПАР Обіда Бапели, ПАР має намір встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду. У такий спосіб країна зможе самостійно вирішувати, заарештовувати Путіна чи ні.

“У червні ми представимо закон до парламенту. Згідно із законом, Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати”, — заявив Бапела.

Водночас міністр розкритикував МКС за нібито “подвійні стандарти”.

“Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність”, — додав він.

У ПАР наприкінці серпня 2023 року має відбутися саміт глав країн БРІКС, який, можливо, відвідає російський президент. Утім згідно з чинним законодавством, країна повинна арештувати його у випадку приїзду через ордер, пов’язаний з депортацією українських дітей.