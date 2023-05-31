Джерело: BBC.
За словами заступника міністра державних підприємств ПАР Обіда Бапели, ПАР має намір встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду. У такий спосіб країна зможе самостійно вирішувати, заарештовувати Путіна чи ні.
“У червні ми представимо закон до парламенту. Згідно із законом, Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати”, — заявив Бапела.
Водночас міністр розкритикував МКС за нібито “подвійні стандарти”.
“Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність”, — додав він.
У ПАР наприкінці серпня 2023 року має відбутися саміт глав країн БРІКС, який, можливо, відвідає російський президент. Утім згідно з чинним законодавством, країна повинна арештувати його у випадку приїзду через ордер, пов’язаний з депортацією українських дітей.
- Південно-Африканська Республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні. Передбачається, що у саміті візьме участь президент Росії Володимир Путін, оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за звинуваченнями, пов’язаними з війною Росії проти України.
- 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України.
- Раніше стало відомо, що влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі.
- Проте згодом у Південно-Африканській Республіці заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.