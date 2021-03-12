Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

72-річний король був лідером найбільшої етнічної групи Південної Африки і впливовим традиційним правителем.

Минулого тижня він був госпіталізований в лікарню в Квазулу-Натале для спостереження за перебігом діабету, на який він хворів.

Король Гудвіл Звелітіні правив зулуським народом відповідно до пункту про традиційне лідерство республіканської конституції Південної Африки. Він став королем після смерті свого батька Кипріяна Бекузулу в 1968 році.

Після свого 21-го дня народження і першого шлюбу Звелітіні був коронований як восьмий монарх зулусів на традиційній церемонії в Нонгомі 3 грудня 1971 року, в якій взяли участь 20 000 осіб. Станом на 2018 рік у короля Гудвіла Звелітіні налічувалося шість дружин і 28 дітей.

Довідка. Зулуси – африканський етнос чисельністю близько 10 млн осіб, що живе в основному в провінції Квазулу-Натал в Південно-Африканській Республіці. Невеликі групи зулусів проживають також в Есватіні, Лесото, Зімбабве, Замбії і Мозамбіку. Зулуське королівство зіграло важливу роль в історії нинішньої ПАР в XIX і XX століттях. В епоху апартеїду зулуси в ПАР, будучи найбільшою етнічною групою, розглядалися як громадяни другого сорту.