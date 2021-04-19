У Південно-Африканському національному парку Крюгера стадо слонів затоптало браконьєра, який тікав від рейнджерів.

Про це повідомляється на сайті Південно-Африканського національного парку (South African National Parks).

Інцидент стався 17 квітня.

Рейнджери патрулювали в районі Фабені, там вони помітили сліди браконьєрів і почали пошук зловмисників. Побачивши трьох осіб патруль запросив допомогу підрозділу Airwing і кінологічного підрозділу K9.

Коли всі троє зловмисників зрозуміли, що їх помітили, вони кинули своє спорядження, в якому була і сокира, сумку з провізією і намагалися втекти. Одного з підозрюваних вдалося заарештувати. Він повідомив рейнджерам, що вони натрапили на стадо слонів, додавши, що його спільник швидше за все втік.

Однак пізніше рейнджери виявили розчавлене тіло браконьєра. Повідомляється, що третій підозрюваний отримав поранення в око, але продовжував тікати.

Охорона парку також знайшла гвинтівку браконьєрів. Затриманих і докази передали поліції.

Директор Національного парку Гарет Коулман зазначив, що “тільки завдяки дисципліні, командній роботі і наполегливості ми зможемо зупинити хвилю браконьєрства на носорогів”.

При цьому він висловив жаль за “втрачене без потреби життя”.