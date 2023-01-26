Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для політичного та військового керівництва РФ та Білорусі на тлі скоєння злочинів проти України.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

“Тільки що одноголосна була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага. Символічно”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що в Гаазі розташовані відомі міжнародні правові органи. Зокрема, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Серед делегації України в ПАРЄ були: Марія Мезенцева, Лариса Білозір, Леся Василенко, Юлія Овчинникова, Юрій Камельчук, Ірина Констанкевич, Павло Сушко, Єлизавета Ясько, Павло Бакунець.