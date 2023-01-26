Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.
“Тільки що одностайно підтримано резолюцію, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага. Символічно”, – йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що в Гаазі розташовані відомі міжнародні правові органи. Зокрема, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.
У складі делегації України в ПАРЄ були: Марія Мезенцева, Лариса Білозір, Леся Василенко, Юлія Овчинникова, Юрій Камельчук, Ірина Констанкевич, Павло Сушко, Єлизавета Ясько, Павло Бакунець.
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