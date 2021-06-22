Про це сам нардеп повідомив у Telegram.

Мова йде про інцидент з демонстрацією українського прапора на сесії ПАРЄ, який стався весною цього року. Тоді ж нардеп запитав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель:

“Путін – вбивця?”

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Демс перервав виступ Гончаренка після демонстрації простреленого бойовиками прапора.

На відео інциденту видно, що Демс вимкнув мікрофон Гончаренка після того, як він продемонстрував прапор з Донбасу. Однак нардеп все ще продовжував свій виступ. Тоді президент ПАРЄ нагадав йому про можливість введення дисциплінарних санкцій.

Партія “Європейська Солідарність” звернулася до віцепрезидента ПАРЄ Олександра Мережка та голови української делегації Марії Мезенцевої через цей інцидент.

“ЄС” вимагала негайно звернути увагу президента Асамблеї Хендріка Демса щодо неприпустимості подвійних стандартів і упередженого ставлення до членів цієї організації.