Про це повідомляє агентство AFP.
Інцидент стався в п’ятницю, 18 вересня.
Чоловік підіймався по стіні 210-метрового хмарочоса без альпіністського спорядження і будь-якої страховки.
Він почав своє сходження ввечері й був затриманий близько 20:00.
На відео з місця інциденту можна побачити сміливця, одягненого в короткі штани й білу футболку, який підіймався по скляній стіні будівлі.
Коли до хмарочосу прибули рятувальники, чоловік перебував на півдорозі до вершини. Рятувальники спустилися до порушника на мотузці, а згодом передали його поліцейським, повідомляє Le Parisien.
За даними ЗМІ, затриманий – поляк Марчін Банот (відомий також як “польська Людина-Павук”).
Підйом на Вежу Монпарнас – не перша його спроба видертися на хмарочос без страховки. У червні 2019 року він піднявся таким же чином на варшавський готель Marriott.
— Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) September 18, 2020
Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s’il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie
— bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020
ДОВІДКА.
Вежа Монпарнас – хмарочос, розташований у 15-му окрузі Парижа. Висота хмарочоса – 210 м. Це найвища будівля в місті й друга за висотою будівля Паризького регіону.
Будівництво хмарочоса велося з 1969 по 1972 роки.
Вежа Монпарнас – єдиний хмарочос, розташований у межах Парижа, а не в його передмісті.
На верхніх поверхах будівлі відкриті кафе, сувенірний магазин і оглядовий майданчик, звідки відкривається панорамний вид на більшу частину міста.
- У вересні минулого року у Франкфурті (Німеччина) француз Ален Робер, якого прозвали “людиною-павуком”, піднявся на один із хмарочосів, після чого був затриманий правоохоронцями.
- Раніше француз Ален Робер піднявся без страховки на один із найвищих хмарочосів у Лондоні – Salesforce Tower (відомий також як Heron Tower).