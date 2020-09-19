У Парижі (Франція) поліція затримала чоловіка, який без спорядження спробував піднятися на найвищий у місті хмарочос – Вежу Монпарнас (Tour Montparnasse).

Про це повідомляє агентство AFP.

Інцидент стався в п’ятницю, 18 вересня.

Чоловік підіймався по стіні 210-метрового хмарочоса без альпіністського спорядження і будь-якої страховки.

Він почав своє сходження ввечері й був затриманий близько 20:00.

На відео з місця інциденту можна побачити сміливця, одягненого в короткі штани й білу футболку, який підіймався по скляній стіні будівлі.

Коли до хмарочосу прибули рятувальники, чоловік перебував на півдорозі до вершини. Рятувальники спустилися до порушника на мотузці, а згодом передали його поліцейським, повідомляє Le Parisien.

За даними ЗМІ, затриманий – поляк Марчін Банот (відомий також як “польська Людина-Павук”).

Підйом на Вежу Монпарнас – не перша його спроба видертися на хмарочос без страховки. У червні 2019 року він піднявся таким же чином на варшавський готель Marriott.

Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s’il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie — bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020

ДОВІДКА.

Вежа Монпарнас – хмарочос, розташований у 15-му окрузі Парижа. Висота хмарочоса – 210 м. Це найвища будівля в місті й друга за висотою будівля Паризького регіону.

Будівництво хмарочоса велося з 1969 по 1972 роки.

Вежа Монпарнас – єдиний хмарочос, розташований у межах Парижа, а не в його передмісті.

На верхніх поверхах будівлі відкриті кафе, сувенірний магазин і оглядовий майданчик, звідки відкривається панорамний вид на більшу частину міста.