Про це повідомляє ВВС.
Жертвою стала 31-річна громадянка Італії на ім’я Міріам. Вона працювала в одному з ресторанів.
Як повідомляється, пара рухалася електросамокатом на високій швидкості і не зупинилася. Жертва вдарилася головою об тротуар, у неї зупинилося серце. Медикам вдалося відновити серцевий ритм жінки через 30 хвилин, проте потерпіла через кілька днів померла в лікарні.
Прокуратура порушила справу про вбивство, обтяжувальним фактом є ненадання допомоги.
Поліція розшукує свідків і вивчає записи з відеокамер.
- Американська акторка Ліза Бейнс, яка зіграла у фільмах “Зникла” і “Стрекоза”, померла після збиття електросамокатом.