У Парижі дві дівчини на електросамокаті на смерть збили жінку, їх зараз розшукує поліція.

Про це повідомляє ВВС.

Жертвою стала 31-річна громадянка Італії на ім’я Міріам. Вона працювала в одному з ресторанів.

Як повідомляється, пара рухалася електросамокатом на високій швидкості і не зупинилася. Жертва вдарилася головою об тротуар, у неї зупинилося серце. Медикам вдалося відновити серцевий ритм жінки через 30 хвилин, проте потерпіла через кілька днів померла в лікарні.

Прокуратура порушила справу про вбивство, обтяжувальним фактом є ненадання допомоги.

Поліція розшукує свідків і вивчає записи з відеокамер.