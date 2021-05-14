Мерія столиці Франції – Парижа хоче створити у центрі міста "зону обмеженого транспортного руху" до 2022 року. Зокрема, пропонується заборонити транзитний проїзд автотранспорту.

Про це інформують французький телеканал BFM TV та видання The Local.

Такий крок можуть здійснити в рамках стратегії зі скорочення автомобільного трафіку в місті.

Днями з цього приводу було відкрито громадське обговорення, яке має завершитися у жовтні.

Спеціальну зону, в котрій буде вкрай обмежено рух автотранспорту, пропонують створити в історичному центрі Парижа, що об’єднує чотири округи, а також частину лівого берега на північ від бульвару Сен-Жермен у V-VII округах.

Таким чином влада міста хоче зробити центр більш комфортним для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Водночас низка категорій транспорту зможе туди заїздити.

“Це означатиме, що лише жителі, автобуси, таксі, а також автомобілі, які займаються доставкою, зможуть циркулювати по цьому периметру… Мета полягає в тому, щоб надати пріоритет пішоходам і велосипедистам, зменшити забруднення та шум”, – заявив у коментарі виданню Le Parisien заступник мера Парижа Давід Бельяр.

Точний перелік транспорту, якому буде дозволено в’їжджати в “зону обмеженого транспортного руху”, визначать під час консультацій. Парижани можуть взяти участь в обговоренні, заповнивши анкету на веб-сайті міста.

За даними мерії, наразі частка транспорту, котрий їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку (залежно від годин). Кількість авто, які проїжджають центром Парижа, в 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе в тих районах.

В передвиборчій програмі мера Парижа Анн Ідальго були пункти про створення пішохідних зон у місті та перетворення центру на пішохідну зону.