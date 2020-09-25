У п'ятницю, 25 вересня, в Парижі щонайменше двоє осіб отримали поранення під час нападу, що стався біля будівлі колишньої редакції французького сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Напад стався вранці в 11-му окрузі Парижа, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

За словами очевидців, чоловік із ножем (згідно з деякими повідомленнями, з мачете) напав на перехожих.

Спочатку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомляв про чотирьох постраждалих. Однак згодом ці дані були уточнені.

Згідно з інформацією французького видання Le Figaro, двоє поранених – чоловік і жінка – є співробітниками інформаційного агентства “Premières Lignes” (приміщення якого знаходиться поруч із колишнім офісом Charlie Hebdo). Поранення є серйозними.

“Двоє колег курили біля будівлі, на вулиці. Я почув крики. Я підійшов до вікна і побачив, що одного з моїх колег, залитого кров’ю, переслідує чоловік з мачете на вулиці”, – повідомив у коментарі ЗМІ один із співробітників “Premières Lignes” , якого цитує агентство ВВС.

Після інциденту жителям міста було рекомендовано уникати району, де сталася атака.

🛑🛑 Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo. A suivre pic.twitter.com/CMO4pN1jRV — Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) September 25, 2020

Paul Moreira, journaliste à Première Ligne: “Nous avons deux blessés, dont un grave” pic.twitter.com/lHebt1m9FM — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

🔴 EN DIRECT, attaque près des locaux de Charlie Hebdo, suivez nos dernières informations https://t.co/RoQ5oN1QhI — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Відомо, що нападник і його ймовірний спільник втекли з місця події.

Пізніше з’явилася інформація, що одного з підозрюваних затримали в прилеглому районі. На його одязі виявили сліди крові. Мотиви зловмисника встановлюються.

Повідомляється також про арешт другого підозрюваного. Згідно з попередніми даними, затриманий має індо-пакистанське походження.

На місці нападу було знайдено знаряддя злочину (згідно з різними даними це мачете або ніж для м’яса).

Розслідування інциденту веде відділ поліції із боротьби з тероризмом. Розслідування розпочато за фактом “спроби вбивства в зв’язку з терористичною діяльністю”.

EN DIRECT – Les mesures de précaution levées dans les établissements scolaires des 11ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris https://t.co/cH6iaQw1FQ pic.twitter.com/kd2CBrA58g — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Варто відзначити, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на колишній офіс сатиричного видання Charlie Hebdo в 2015 році. Атаці передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.

Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.

Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.