Про це повідомляє агентство Reuters.

Напад стався вранці в 11-му окрузі Парижа, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

За словами очевидців, чоловік із ножем (згідно з деякими повідомленнями, з мачете) напав на перехожих.

Спочатку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомляв про чотирьох постраждалих. Однак згодом ці дані були уточнені.

Згідно з інформацією французького видання Le Figaro, двоє поранених – чоловік і жінка – є співробітниками інформаційного агентства “Premières Lignes” (приміщення якого знаходиться поруч із колишнім офісом Charlie Hebdo). Поранення є серйозними.

“Двоє колег курили біля будівлі, на вулиці. Я почув крики. Я підійшов до вікна і побачив, що одного з моїх колег, залитого кров’ю, переслідує чоловік з мачете на вулиці”, – повідомив у коментарі ЗМІ один із співробітників “Premières Lignes” , якого цитує агентство ВВС.

Після інциденту жителям міста було рекомендовано уникати району, де сталася атака.

Відомо, що нападник і його ймовірний спільник втекли з місця події.

Пізніше з’явилася інформація, що одного з підозрюваних затримали в прилеглому районі. На його одязі виявили сліди крові. Мотиви зловмисника встановлюються.

Повідомляється також про арешт другого підозрюваного. Згідно з попередніми даними, затриманий має індо-пакистанське походження.

На місці нападу було знайдено знаряддя злочину (згідно з різними даними це мачете або ніж для м’яса).

Розслідування інциденту веде відділ поліції із боротьби з тероризмом. Розслідування розпочато за фактом “спроби вбивства в зв’язку з терористичною діяльністю”.

Фото: АР

Фото: Reuters

Варто відзначити, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на колишній офіс сатиричного видання Charlie Hebdo в 2015 році. Атаці передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.

Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.

Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.

  • Раніше на головній вулиці міста Марселя у Франції невідомий напав з ножем на перехожих. Принаймні двоє пішоходів отримали поранення.