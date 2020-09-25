Про це повідомляє агентство Reuters.
Напад стався вранці в 11-му окрузі Парижа, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.
За словами очевидців, чоловік із ножем (згідно з деякими повідомленнями, з мачете) напав на перехожих.
Спочатку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомляв про чотирьох постраждалих. Однак згодом ці дані були уточнені.
Згідно з інформацією французького видання Le Figaro, двоє поранених – чоловік і жінка – є співробітниками інформаційного агентства “Premières Lignes” (приміщення якого знаходиться поруч із колишнім офісом Charlie Hebdo). Поранення є серйозними.
“Двоє колег курили біля будівлі, на вулиці. Я почув крики. Я підійшов до вікна і побачив, що одного з моїх колег, залитого кров’ю, переслідує чоловік з мачете на вулиці”, – повідомив у коментарі ЗМІ один із співробітників “Premières Lignes” , якого цитує агентство ВВС.
Після інциденту жителям міста було рекомендовано уникати району, де сталася атака.
🛑🛑 Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo. A suivre pic.twitter.com/CMO4pN1jRV
— Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) September 25, 2020
Paul Moreira, journaliste à Première Ligne: “Nous avons deux blessés, dont un grave” pic.twitter.com/lHebt1m9FM
— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020
🔴 EN DIRECT, attaque près des locaux de Charlie Hebdo, suivez nos dernières informations https://t.co/RoQ5oN1QhI
— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020
Відомо, що нападник і його ймовірний спільник втекли з місця події.
Пізніше з’явилася інформація, що одного з підозрюваних затримали в прилеглому районі. На його одязі виявили сліди крові. Мотиви зловмисника встановлюються.
Повідомляється також про арешт другого підозрюваного. Згідно з попередніми даними, затриманий має індо-пакистанське походження.
На місці нападу було знайдено знаряддя злочину (згідно з різними даними це мачете або ніж для м’яса).
Розслідування інциденту веде відділ поліції із боротьби з тероризмом. Розслідування розпочато за фактом “спроби вбивства в зв’язку з терористичною діяльністю”.
EN DIRECT – Les mesures de précaution levées dans les établissements scolaires des 11ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris https://t.co/cH6iaQw1FQ pic.twitter.com/kd2CBrA58g
— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020
Варто відзначити, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на колишній офіс сатиричного видання Charlie Hebdo в 2015 році. Атаці передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.
Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.
Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.
- Раніше на головній вулиці міста Марселя у Франції невідомий напав з ножем на перехожих. Принаймні двоє пішоходів отримали поранення.