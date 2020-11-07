У Парижі невідомі пограбували квартиру саудівської принцеси на €600 тисяч.

Про це пише The Guardian, посилаючись на інформацію джерела, близького до справи.

47-річна принцеса, ім’я якої не розголошується, не була в своїй квартирі з серпня. Але по поверненню вона виявила пропажу сумок, годинників, прикрас і хутра на суму близько 600 000 євро.

Зазначається, що через шок принцеса була госпіталізована і поки не зверталася в поліцію.

За словами джерела, злодії проникли в квартиру, розташовану недалеко від елітного проспекту Георга V в самому центрі французької столиці, без злому.