Влада Парижа пригрозила заборонити сервіси прокатів електросамокатів, якщо не будуть вирішені проблеми безпеки, а все через смерть жінки, яку на пішохідній зоні збили дві дівчини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Приватним компаніям, що здають в оренду електросамокати у французькій столиці, було дано вказівку обмежити швидкість руху пристроїв і не паркувати їх на пішохідних доріжках.

Причиною вимог від влади став інцидент, коли дві дівчини на електросамокаті збили 31-річну громадянку Італії, коли та прогулювалася пішохідною зоною біля річки Сени. Вона впала і вдарилася головою об тротуар, у жінки зупинилося серце. Тоді італійці надали першу допомогу, серце вдалося запустити, але жінка все одно померла через два дні в лікарні.

Одній з дівчат, яка виявилася медсестрою, пред’явили звинувачення в ненавмисному вбивстві за обтяжуючих обставин, бо вона втекла з місця інциденту.

Електросамокати стали популярним видом транспорту, почасти через їхній низький вплив на навколишнє середовище. Сервіси прокатів працюють по всьому світу.

У Парижі в сервісах оренди є близько 20 000 двоколісних транспортних засобів, які можуть рухатися зі швидкістю більше 50 км/год.

У 2019 французький уряд після сотень інцидентів, зокрема і кількох смертей, ввів правила використання електросамокатів. Користувачі пристроїв повинні бути старше 12 років, на одному самокаті може їхати тільки одна людина, а скутери заборонено використовувати на тротуарі.

У вівторок заступник мера Парижа Девід Белліард заявив, що контракти з операторами електросамокатів самообслуговування не будуть продовжені, якщо не буде вирішена проблема додаткової безпеки.

За словами Белліарда, швидкість пересування електросамокатів повинна бути обмежена 10 км/год.