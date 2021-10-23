У Парижі на аукціоні продали найбільший у світі скелет трицератопса під назвою "Великий Джон".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Приватний колекціонер із США, який вважав за краще не розкривати своє ім’я, купив скелет динозавра за рекордні €6,65 млн. Його представник повідомив, що колекціонер “в повному захваті від думки, що зможе використовувати такий експонат в особистих цілях”.

“Великий Джон” родив територією сучасної Південної Дакоти в США близько 66 мільйонів років. Його скелет знайшли там же у 2014 році. Всього вчені змогли виявити 60% того, що могло залишитися від трицератопса.

Скелет динозавра складається з 200 кісток, його довжина – 8 м, а висота – 3 м. Ширина черепа – 2 м, на ньому також є сліди пошкоджень, які, на думку дослідників, могли бути нанесені іншим динозавром під час битв.

“Великий Джон” помер на древній заплаві й був похований в мулі, який зберіг кістки динозавра на мільйони років.

“Це шедевр. У світі існує досить багато черепів трицератопсів, але дуже мало майже цілих”, – зазначив Якопо Бріано, палеонтолог, який брав участь в реконструкції Біг Джона.