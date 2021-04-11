Поліція Парижа (Франція) оштрафувала більш ніж 110 відвідувачів ресторану за порушення карантинних заходів в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Інцидент стався в ніч з 9 на 10 квітня в дев’ятнадцятому окрузі французької столиці.

Правоохоронці отримали скаргу місцевих жителів на шум у нічний час.

Прибувши на місце, вони виявили ресторан, який працював нелегально, незважаючи на діючі в країні обмеження.

Виявилося, що всередині закладу проходив захід, в якому брали участь понад 110 осіб.

У підсумку всіх відвідувачів оштрафували за незаконне зібрання під час дії карантину. У той же час організатора заходу та керуючого закладом затримали.

“Співробітники поліції прибули до ресторану в 19-му окрузі Парижа, куди їх викликали через скарги на шум у нічний час. Вони поклали кінець зібранню понад 110 осіб. Гостей оштрафували за недотримання карантинних заходів. Організатор і менеджер заарештовані”, – йдеться в повідомленні поліції.

Як пише Reuters, ресторани, бари і кафе у Франції зараз закриті через карантин. У країні спостерігається новий сплеск захворювань на коронавірус.

Варто відзначити, що це не перший подібний інцидент порушення карантинних обмежень у Парижі.

Так, на початку квітня поліція Парижа розпочала розслідування після того, як в Мережу потрапив відеозапис із розкішного підпільного ресторану, де відвідувачі нехтували карантинними обмеженнями.

Репортаж, знятий прихованою камерою, оприлюднив телеканал M6. На відео були зафіксовані персонал і відвідувачі закладу, які не носили маски і не дотримувалися необхідної дистанції. Зазначалося, що зйомки, ймовірно, велися в закладі “Palais Vivienne”.

Співрозмовник журналістів стверджував на камеру, що ресторан відвідували також міністри. В уряді поспішили спростувати, що його члени бували в ресторані під час карантину.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Це відео стало вірусним і породило хештег в Twitter #OnVeutLesNoms – “Ми хочемо знати імена”. Як інформує агентство ВВС, у Франції діють штрафи за порушення локдауна – наприклад, рік в’язниці і 15 тисяч євро за те, що порушник піддає ризику здоров’я і життя інших людей. Крім того, 135 євро за порушення комендантської години і ще 135 євро за відсутність маски.

Згідно з останніми даними, у Франції зареєстровано понад 5 мільйонів випадків зараження коронавірусом і більш ніж 98 тисяч летальних випадків.