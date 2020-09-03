14 осіб, яких обвинувачують у причетності до серії терактів у Парижі у 2015, які почалися з атак на офіси французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, постали перед судом.

Про це повідомляє CNN.

У Парижі розпочався судовий розгляд справи щодо серії терактів у Парижі й передмісті, які відбулися у січні 2015 року, почалися з нападів на офіси французького сатиричного журналу Charlie Hebdo і закінчилися захопленням заручників у кошерному супермаркеті.

14 особам було висунуто обвинувачення в участі в злочинному терористичному об’єднанні та наданні матеріально-технічної підтримки терористам — братам Саїду та Шерифу Куачі та їхньому спільникові Амеді Кулібалі, які були вбиті під час перестрілки з поліцією.

Перед судом постануть 11 осіб, які від моменту затримання знаходилися під вартою. Ще трьох фігурантів справи, які втекли до Сирії за кілька днів після терактів, судитимуть заочно. Серед них — дружина Амеді Кулібалі.

Французькі судді по боротьбі з тероризмом рекомендували початий судовий процес ще у 2019 році. Однак згідно з французьким законодавством всі обвинувачені могли оскаржити рішення про початок судового розгляду.

Очікується, що судовий процес проходитиме в умовах посиленої безпеки в Кримінальному суді Парижа і триватиме 49 днів. Для надання свідчень будуть викликані 144 свідки.

У разі визнання винним декільком підсудним загрожує покарання до 20 років. Щонайменше одному фігуранту справи загрожує довічне ув’язнення.

Як відбувалися теракти?

Терористичний акт в редакції Charlie Hebdo стався 7 січня 2015 року в Парижі. Він став початком низки нападів у Франції, які відбувалися з 7 по 9 січня. Відповідальність за них взяли на себе бойовики терористичної організації “Аль-Каїда на Аравійському півострові” та “Ісламська держава”.

День перший

Вранці 7 січня брати Саїд і Шериф Куаші, озброєні автоматами, пістолетами, пістолетами-кулеметами гранатометом і помповим дробовиком приїхали до будинку по вулиці Ніколя Аппера, де знаходиться архів тижневика Charlie Hebdo. Зрозумівши, що помилилися адресою, терористи дізналися у двох місцевих жителів місцезнаходження редакції Charlie Hebdo (вона знаходиться на тій самій вулиці), після чого застрелили одного з них.

Увірвавшись до офісу редакції терористи вбили одну людину у приймальні на першому поверсі. Згодом вони піднялися на другий поверх, де в цей час відбувалася нарада редакції. Там вони застрелили головного редактора видання і відкрили вогонь у бік інших співробітників редакції. Стрілянина тривала близько 10 хвилин. Загалом під час нападу на редакцію було вбито 12 осіб, поранено 11.

Коли терористи вже залишали будівлю, їх зустріли правоохоронці, що приїхали на виклик про стрілянину. Між правоохоронцями та терористами почалася перестрілка, під час якої ніхто не постраждав.

Терористи почали тікати. На одній з вулиці вони зустріли поліціянта, на якого скоїли напад і застрелили. Згодом вони лишили свій автомобіль, силою відібрали інший і зникли.

День другий

За кілька годин після теракту в редакції Сharlie Hebdo Амеді Кулібалі, який підтримував зв’язок з братами Куаші, відкрив вогонь з пістолета у парку в місті у 10 кілометрах на північний захід від Парижа. Він важко поранив чоловіка, що здійснював пробіжку.

8 січня 2015 року Кулібалі застрелив співробітницю поліції і поранив співробітника дорожньої служби в місті Монруж на південь від Парижа, а потім зник.

День третій

9 січня близько 13 години Кулібалі, озброєний автоматичною зброєю, захопив магазин кошерних продуктів біля Венсенських воріт в Парижі.

Нападник взяв у заручники 15 осіб та заявив, що вб’є їх, якщо поліція почне штурм будівлі, де переховувалися брати Куаші. Під час захоплення магазину загинуло 4 люди. Нападник був ліквідований під час штурму магазину спецназом.

Ліквідація терористів

Увечері з 7 на 8 січня поліція провела спецоперацію в Реймсі, метою якої було взяття проб ДНК і відбитків пальців передбачуваних терористів. Тоді було заарештовано 7 осіб — знайомі та родичі нападників.

9 січня брати Куаші сховалися у будівлі друкарні в промисловій зоні містечка Даммартен-ан-Гоель. Було взято заручника — співробітника друкарні. Ще один співробітник друкарні в цей час ховався у будівлі і підтримував зв’язок з поліцією.

О 17-ій годині урядові сили почали штурм будівлі. Брати Куаші вибігли з неї і відкрили вогонь у бік поліціянтів. Обидва брати були вбиті під час перестрілки. Заручник не постраждав і був звільнений. Один правоохоронець був поранений.

Що передувало терактам?

Charlie Hebdo, який існує з 1969 року, відомий своїми сатиричними карикатурами. Серед іншого, щотижневик публікував карикатури на іслам і пророка Мухаммеда.

Передбачається, що саме невдоволення цими карикатурами стало мотивом для нападу на редакцію. У 2016 році головний редактор французького сатиричного журналу Charlie Hebdo Лоран Суріссо розповів, що вони відмовилися від публікацій карикатур на пророка Мухаммеда.

Реакція Charlie Hebdo на початок судового процесу

У вівторок, 1 вересня, у Charlie Hebdo оголосили, що планують присвятити випуск співробітникам, які загинули у теракті, а також перевидати скандальні карикатури із зображенням пророка Мухаммеда.

Як пише France24, редакція журналу заявила, що читачі просили надрукувати інші карикатури на Мухаммеда з 2015 року, однак раніше це було не на часі.

“Ми завжди відмовлялися зробити це, не тому, що це заборонено (закон дозволяє нам це робити), а тому, що для цього була потрібна вагома причина, причина, що має значення і яка викликає якісь дискусії”, — вважать у редакції.

Numéro spécial : Tout ça pour ça. Retrouvez : 👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais… Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав рішення перевидати карикатури, заявивши, що люди у Франції мають “свободу зневажати Бога”.