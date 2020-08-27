Влада Парижа вирішила ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста з 28 серпня.

Про це повідомляє France24 з посиланням на прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса.

Постанова набуде чинності з п’ятниці, 28 серпня. Наголошується, що цей захід поширюватиметься навіть на тих, хто виходить на пробіжку.

“Вірус поширюється по всій країні. Якщо ми не відреагуємо досить ефективно, число захворювань може знову вирости”, – пояснив Кастекс.

З серпня парижани були зобов’язані носити маски лише певних багатолюдних вулицях. Ще раніше, в липні, жителів столиці зобов’язали надягати захист в громадському транспорті й закритих приміщеннях.