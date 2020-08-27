Про це повідомляє France24 з посиланням на прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса.
Постанова набуде чинності з п’ятниці, 28 серпня. Наголошується, що цей захід поширюватиметься навіть на тих, хто виходить на пробіжку.
“Вірус поширюється по всій країні. Якщо ми не відреагуємо досить ефективно, число захворювань може знову вирости”, – пояснив Кастекс.
З серпня парижани були зобов’язані носити маски лише певних багатолюдних вулицях. Ще раніше, в липні, жителів столиці зобов’язали надягати захист в громадському транспорті й закритих приміщеннях.
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