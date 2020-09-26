За фактом атаки з ножем біля колишньої редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі правоохоронці затримали сім осіб.

Про це повідомляє агентство ВВС із посиланням на офіційних осіб.

Так, у п’ятницю, 25 вересня, в 11-му окрузі Парижа чоловік, озброєний ножем для обробки м’яса, поранив двох людей.

Постраждалі – чоловік і жінка – є співробітниками інформаційного агентства “Premières Lignes” (приміщення якого знаходиться поруч із колишнім офісом Charlie Hebdo). Їхньому життю ніщо не загрожує.

Головний підозрюваний, 18-річний чоловік пакистанського походження, був затриманий неподалік від місця події. Відомо, що він прибув до Франції три роки тому.

Крім того, були затримані ще шестеро осіб за підозрою в причетності до інциденту. Серед них 33-річний громадянин Алжиру, якого заарештували невдовзі після атаки.

П’ятеро інших, імовірно пакистанців, були пізніше затримані під час обшуку на північ від Парижа.

Їх тримають під вартою і допитують.

Правоохоронці розглядають атаку як терористичний акт.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що це “явний акт ісламістського тероризму”. Він зазначив, що поліція “недооцінила рівень загрози в цьому районі”.

Як повідомляє видання Le Parisien із посиланням на джерела в поліції, головний підозрюваний розповів правоохоронцям про мотиви атаки: він був упевнений, що нападав на журналістів Charlie Hebdo. Приводом стали сатиричні карикатури на пророка Мухаммеда.

Варто відзначити, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на колишній офіс сатиричного видання Charlie Hebdo в 2015 році. Атаці передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.

Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.

Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.