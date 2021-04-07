Поліція Парижа розпочала розслідування після того, як у мережу потрапив відеозапис з розкішного підпільного ресторану, де відвідувачі нехтували карантинними обмеженнями. Розпорядження провести таке розслідування видав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

Про це повідомляє NPR.

Приватний французький телеканал M6 поширив відео з описом: “Ікра, шампанське, меню від кращих шеф-кухарів і ніяких масок”. Журналіст під виглядом гостя зумів потрапити в підпільний ресторан в приватному паризькому особняку.

На відео видно, як журналіст заходить до будівлі, піднімається сходами і двері в зал ресторану відкриває чоловік у краватці і білих рукавичках.

Офіціант запевняє гостей, що слід почувати себе невимушено, і зазначає, що серед відвідувачів були міністри уряду. Ціни в меню починаються від 160 євро. “Святкове” меню обійдеться 490 євро на людину.

За кадром звучить голос офіціанта. Він каже журналісту: “Люди, які приходять сюди, не носять масок. Тільки ви переступаєте цей поріг, хвороба тут перестає існувати”.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Користувачі соцмереж роздивилися інтер’єр ресторану і зазначили, що він дуже схожий на Palais Vivienne – особняк часів короля Людовика XIV. Тепер це місце належить П’єру-Жану Шалансону – колекціонерові предметів часів Французької імперії. Адвокат Шалансона визнав, що власник Palais Vivienne – це людина на відео, який сказав, що міністри іноді відвідують його, але це був своєрідний гумор і не слід цей коментар сприймати буквально.

Це відео стало вірусним і породило хештег у Twitter #OnVeutLesNoms – “Ми хочемо знати імена”. У Франції діють штрафи за порушення локдауну – наприклад, рік в’язниці і 15 000 євро за те, що порушник піддає ризику здоров’я і життя інших людей. Крім того, 135 євро за порушення комендантської години і ще 135 євро за відсутність маски.

Ресторани у Франції закриті з минулого року, і зараз у країні спостерігається новий спалах захворювань. Відео з підпільного ресторану викликало величезне обурення. Якщо підтвердиться, що міністри французького уряду таємно відвідують ресторани – це виллється у величезний скандал.

Головний прокурор Парижа Ремі Хейтц дав доручення судовій поліції провести розслідування чи “були вечори організовані з порушенням санітарних правил, і визначити, хто були можливими організаторами і учасниками”.

В даний час Франція займає четверте місце в світі за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 – майже 4,9 мільйона.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Франція посилила карантин. По всій країні закрили кафе, ресторани й більшість магазинів. З початку червня дозволили закладам громадського харчування працювати.