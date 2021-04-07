Про це повідомляє NPR.

Приватний французький телеканал M6 поширив відео з описом: “Ікра, шампанське, меню від кращих шеф-кухарів і ніяких масок”. Журналіст під виглядом гостя зумів потрапити в підпільний ресторан в приватному паризькому особняку.

На відео видно, як журналіст заходить до будівлі, піднімається сходами і двері в зал ресторану відкриває чоловік у краватці і білих рукавичках.

Офіціант запевняє гостей, що слід почувати себе невимушено, і зазначає, що серед відвідувачів були міністри уряду. Ціни в меню починаються від 160 євро. “Святкове” меню обійдеться 490 євро на людину.

За кадром звучить голос офіціанта. Він каже журналісту: “Люди, які приходять сюди, не носять масок. Тільки ви переступаєте цей поріг, хвороба тут перестає існувати”.

Користувачі соцмереж роздивилися інтер’єр ресторану і зазначили, що він дуже схожий на Palais Vivienne – особняк часів короля Людовика XIV. Тепер це місце належить П’єру-Жану Шалансону – колекціонерові предметів часів Французької імперії. Адвокат Шалансона визнав, що власник Palais Vivienne – це людина на відео, який сказав, що міністри іноді відвідують його, але це був своєрідний гумор і не слід цей коментар сприймати буквально.

Це відео стало вірусним і породило хештег у Twitter #OnVeutLesNoms – “Ми хочемо знати імена”. У Франції діють штрафи за порушення локдауну – наприклад, рік в’язниці і 15 000 євро за те, що порушник піддає ризику здоров’я і життя інших людей. Крім того, 135 євро за порушення комендантської години і ще 135 євро за відсутність маски.

Ресторани у Франції закриті з минулого року, і зараз у країні спостерігається новий спалах захворювань. Відео з підпільного ресторану викликало величезне обурення. Якщо підтвердиться, що міністри французького уряду таємно відвідують ресторани – це виллється у величезний скандал.

Головний прокурор Парижа Ремі Хейтц дав доручення судовій поліції провести розслідування чи “були вечори організовані з порушенням санітарних правил, і визначити, хто були можливими організаторами і учасниками”.

В даний час Франція займає четверте місце в світі за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 – майже 4,9 мільйона.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Франція посилила карантин. По всій країні закрили кафе, ресторани й більшість магазинів. З початку червня дозволили закладам громадського харчування працювати.