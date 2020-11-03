Влада Франції знову планує ввести комендантську годину в Парижі на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє телеканал BFMTV.

За його словами, комендантська година вступить в силу з 21:00 за місцевим часом. Детальніше про це повинен повідомити глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Поки відомо, що міру планують ввести в Парижі і в усьому регіоні Іль-де-Франс.

“Ми вживаємо заходів, спрямовані на стримування поширення коронавируса. Багато громадян їх дотримуються, і для них нестерпно бачити, що інші не дотримуються цих правил”, – сказав Габріель Атталь.